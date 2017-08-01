Loopring (LRC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Loopring (LRC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Loopring (LRC) Information Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon. Officiel hjemmeside: https://loopring.org Hvidbog: https://github.com/Loopring/protocols/blob/master/packages/loopring_v3/DESIGN.md Block Explorer: https://solscan.io/token/HCTVFTzHL21a1dPzKxAUeWwqbE8QMUyvgChFDL4XYoi1 Køb LRC nu!

Loopring (LRC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Loopring (LRC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 117.60M $ 117.60M $ 117.60M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 3.8371 $ 3.8371 $ 3.8371 Alle tiders Lav: $ 0.019860698096 $ 0.019860698096 $ 0.019860698096 Nuværende pris: $ 0.08602 $ 0.08602 $ 0.08602 Få mere at vide om Loopring (LRC) pris

Loopring (LRC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Loopring (LRC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LRC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LRC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LRC's tokenomics, kan du udforske LRC tokens live-pris!

Sådan køber du LRC Er du interesseret i at tilføje Loopring (LRC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LRC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LRC på MEXC nu!

Loopring (LRC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LRC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LRC prishistorikken nu!

LRC Prisprediktion Vil du vide, hvor LRC måske er på vej hen? Vores LRC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LRC Tokens prisprediktion nu!

