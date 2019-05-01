Livepeer (LPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Livepeer (LPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Livepeer (LPT) Information Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day. Officiel hjemmeside: https://livepeer.org/ Hvidbog: https://github.com/livepeer/wiki/blob/master/WHITEPAPER.md Block Explorer: https://explorer.livepeer.org/ Køb LPT nu!

Livepeer (LPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Livepeer (LPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 278.27M $ 278.27M $ 278.27M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 43.37M $ 43.37M $ 43.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 99.777 $ 99.777 $ 99.777 Alle tiders Lav: $ 0.420586727745 $ 0.420586727745 $ 0.420586727745 Nuværende pris: $ 6.416 $ 6.416 $ 6.416 Få mere at vide om Livepeer (LPT) pris

Livepeer (LPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Livepeer (LPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LPT's tokenomics, kan du udforske LPT tokens live-pris!

