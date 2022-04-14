League of Traders (LOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i League of Traders (LOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

League of Traders (LOT) Information A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader! Officiel hjemmeside: https://leagueoftraders.io Hvidbog: https://docs.leagueoftraders.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xbfe78de7d1c51e0868501d5fa3e88e674c79acdd Køb LOT nu!

League of Traders (LOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for League of Traders (LOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 151.94M $ 151.94M $ 151.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.68M $ 19.68M $ 19.68M Alle tiders Høj: $ 0.0497 $ 0.0497 $ 0.0497 Alle tiders Lav: $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 Nuværende pris: $ 0.01968 $ 0.01968 $ 0.01968 Få mere at vide om League of Traders (LOT) pris

League of Traders (LOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for League of Traders (LOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LOT's tokenomics, kan du udforske LOT tokens live-pris!

Sådan køber du LOT Er du interesseret i at tilføje League of Traders (LOT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LOT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LOT på MEXC nu!

League of Traders (LOT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LOT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LOT prishistorikken nu!

LOT Prisprediktion Vil du vide, hvor LOT måske er på vej hen? Vores LOT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LOT Tokens prisprediktion nu!

