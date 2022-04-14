Lista DAO (LISTA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lista DAO (LISTA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lista DAO (LISTA) Information Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions. Officiel hjemmeside: https://lista.org/ Hvidbog: https://docs.bsc.lista.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xFceB31A79F71AC9CBDCF853519c1b12D379EdC46 Køb LISTA nu!

Lista DAO (LISTA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lista DAO (LISTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 60.79M $ 60.79M $ 60.79M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 217.08M $ 217.08M $ 217.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 280.05M $ 280.05M $ 280.05M Alle tiders Høj: $ 0.85468 $ 0.85468 $ 0.85468 Alle tiders Lav: $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 Nuværende pris: $ 0.28005 $ 0.28005 $ 0.28005 Få mere at vide om Lista DAO (LISTA) pris

Lista DAO (LISTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lista DAO (LISTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LISTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LISTA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LISTA's tokenomics, kan du udforske LISTA tokens live-pris!

Lista DAO (LISTA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LISTA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LISTA prishistorikken nu!

LISTA Prisprediktion Vil du vide, hvor LISTA måske er på vej hen? Vores LISTA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LISTA Tokens prisprediktion nu!

