LINEA (LINEA) Tokenomics

Få vigtig indsigt i LINEA (LINEA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:30:25 (UTC+8)
LINEA (LINEA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LINEA (LINEA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 165.66M
Samlet udbud
$ 72.01B
Cirkulerende forsyning
$ 15.48B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 770.51M
Alle tiders Høj:
$ 0.06192
Alle tiders Lav:
$ 0.007196492054667389
Nuværende pris:
$ 0.0107
LINEA (LINEA) Information

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

Officiel hjemmeside:
https://linea.build/association
Hvidbog:
https://linea.build/blog/linea-tokenomics
Block Explorer:
https://lineascan.build/token/0x1789e0043623282D5DCc7F213d703C6D8BAfBB04

LINEA (LINEA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for LINEA (LINEA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LINEA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LINEA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LINEA's tokenomics, kan du udforske LINEA tokens live-pris!

Sådan køber du LINEA

Er du interesseret i at tilføje LINEA (LINEA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LINEA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

LINEA (LINEA) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for LINEA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

LINEA Prisprediktion

Vil du vide, hvor LINEA måske er på vej hen? Vores LINEA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

