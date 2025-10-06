Hvad er LINEA (LINEA)

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum. Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

LINEA er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineLINEAinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekLINEAtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om LINEA på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din LINEA købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

LINEA Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil LINEA (LINEA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine LINEA (LINEA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for LINEA.

Tjek LINEA prisprediktion nu!

LINEA (LINEA) Tokenomics

At forstå tokenomics for LINEA (LINEA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LINEA Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du LINEA (LINEA)

Leder du efter, hvordan du køber LINEA? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe LINEA på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

LINEA til lokale valutaer

Prøv konverter

LINEA Ressource

For en mere dybdegående forståelse af LINEA, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om LINEA Hvor meget er LINEA (LINEA) værd i dag? Den direkte LINEA pris i USD er 0.01445 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle LINEA til USD pris? $ 0.01445 . Tjek Den aktuelle pris på LINEAtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af LINEA? Markedsværdien for LINEA er $ 223.72M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af LINEA? Den cirkulerende forsyning af LINEA er 15.48B USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på LINEA? LINEA opnåede en ATH-pris på 0.04657278430753583 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LINEA? LINEA så en ATL-pris på 0.007196492054667389 USD . Hvad er handelsvolumen for LINEA? Direkte 24-timers handelsvolumen for LINEA er $ 1.60M USD . Bliver LINEA højere i år? LINEA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LINEA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

LINEA (LINEA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025