Galileo Protocol (LEOX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Galileo Protocol (LEOX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Galileo Protocol (LEOX) Information

Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain.

Officiel hjemmeside:
https://www.galileoprotocol.io
Hvidbog:
https://galileo-protocol.gitbook.io/galileo-protocol/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5

Galileo Protocol (LEOX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Galileo Protocol (LEOX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 150.00M
$ 150.00M$ 150.00M
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 9.83M
$ 9.83M$ 9.83M
Alle tiders Høj:
$ 1.93
$ 1.93$ 1.93
Alle tiders Lav:
$ 0.03772499667759367
$ 0.03772499667759367$ 0.03772499667759367
Nuværende pris:
$ 0.0655
$ 0.0655$ 0.0655

Galileo Protocol (LEOX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Galileo Protocol (LEOX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LEOX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LEOX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LEOX's tokenomics, kan du udforske LEOX tokens live-pris!

Galileo Protocol (LEOX) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for LEOX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

LEOX Prisprediktion

Vil du vide, hvor LEOX måske er på vej hen? Vores LEOX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.