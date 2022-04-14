Galileo Protocol (LEOX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Galileo Protocol (LEOX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Galileo Protocol (LEOX) Information Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain. Officiel hjemmeside: https://www.galileoprotocol.io Hvidbog: https://galileo-protocol.gitbook.io/galileo-protocol/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5 Køb LEOX nu!

Galileo Protocol (LEOX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Galileo Protocol (LEOX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.83M $ 9.83M $ 9.83M Alle tiders Høj: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Alle tiders Lav: $ 0.03772499667759367 $ 0.03772499667759367 $ 0.03772499667759367 Nuværende pris: $ 0.0655 $ 0.0655 $ 0.0655 Få mere at vide om Galileo Protocol (LEOX) pris

Galileo Protocol (LEOX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Galileo Protocol (LEOX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LEOX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LEOX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LEOX's tokenomics, kan du udforske LEOX tokens live-pris!

Sådan køber du LEOX Er du interesseret i at tilføje Galileo Protocol (LEOX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LEOX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LEOX på MEXC nu!

Galileo Protocol (LEOX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LEOX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LEOX prishistorikken nu!

LEOX Prisprediktion Vil du vide, hvor LEOX måske er på vej hen? Vores LEOX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LEOX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!