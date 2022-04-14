Lido DAO (LDO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lido DAO (LDO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lido DAO (LDO) Information Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0. Officiel hjemmeside: https://lido.fi/ Hvidbog: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/HZRCwxP2Vq9PCpPXooayhJ2bxTpo5xfpQrwB1svh332p Køb LDO nu!

Lido DAO (LDO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lido DAO (LDO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 895.89M $ 895.89M $ 895.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 8.115 $ 8.115 $ 8.115 Alle tiders Lav: $ 0.4060299707730653 $ 0.4060299707730653 $ 0.4060299707730653 Nuværende pris: $ 1.3974 $ 1.3974 $ 1.3974 Få mere at vide om Lido DAO (LDO) pris

Lido DAO (LDO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lido DAO (LDO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LDO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LDO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LDO's tokenomics, kan du udforske LDO tokens live-pris!

