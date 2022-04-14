LocaGo (LCG) Tokenomics Få vigtig indsigt i LocaGo (LCG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LocaGo (LCG) Information LocaGo represents a pioneering platform within the Web3 GeoEconomy, leveraging Blockchain, AR, AI, and 3D technologies to seamlessly connect users with local businesses. Through the innovative use of LocaNFTs, LocaGo incentivizes user engagement, exploration, and rewards, thus catalyzing economic growth and fostering community development. Officiel hjemmeside: https://locago.tech/ Hvidbog: https://locago.gitbook.io/locago-whitepaper-official Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xea76bd66ad2c5545973eaefd2d74a40dfe336c6e Køb LCG nu!

LocaGo (LCG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LocaGo (LCG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0486 $ 0.0486 $ 0.0486 Alle tiders Lav: $ 0.000055018344848807 $ 0.000055018344848807 $ 0.000055018344848807 Nuværende pris: $ 0.0002008 $ 0.0002008 $ 0.0002008 Få mere at vide om LocaGo (LCG) pris

LocaGo (LCG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LocaGo (LCG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LCG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LCG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LCG's tokenomics, kan du udforske LCG tokens live-pris!

Sådan køber du LCG Er du interesseret i at tilføje LocaGo (LCG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LCG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LCG på MEXC nu!

LocaGo (LCG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LCG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LCG prishistorikken nu!

LCG Prisprediktion Vil du vide, hvor LCG måske er på vej hen? Vores LCG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LCG Tokens prisprediktion nu!

