Layer3 (L3) Tokenomics Få vigtig indsigt i Layer3 (L3), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Layer3 (L3) Information Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity. Officiel hjemmeside: https://layer3.xyz Hvidbog: https://docs.layer3foundation.org/tokenomics Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x88909d489678dd17aa6d9609f89b0419bf78fd9a Køb L3 nu!

Layer3 (L3) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Layer3 (L3), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.96M $ 29.96M $ 29.96M Samlet udbud $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Cirkulerende forsyning $ 730.40M $ 730.40M $ 730.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 136.73M $ 136.73M $ 136.73M Alle tiders Høj: $ 0.1565 $ 0.1565 $ 0.1565 Alle tiders Lav: $ 0.03537757570921343 $ 0.03537757570921343 $ 0.03537757570921343 Nuværende pris: $ 0.04102 $ 0.04102 $ 0.04102 Få mere at vide om Layer3 (L3) pris

Layer3 (L3) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Layer3 (L3) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal L3 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange L3 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår L3's tokenomics, kan du udforske L3 tokens live-pris!

Sådan køber du L3 Er du interesseret i at tilføje Layer3 (L3) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe L3, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber L3 på MEXC nu!

Layer3 (L3) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for L3 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk L3 prishistorikken nu!

L3 Prisprediktion Vil du vide, hvor L3 måske er på vej hen? Vores L3 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se L3 Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!