KOLZ (KOLZ) Information KOLZ is a cutting-edge Web3 platform designed to bridge the gap between leading influencers in the cryptocurrency space, known as Key Opinion Leaders (KOLs), and their followers. By leveraging Sensay’s advanced AI-powered replication technology, KOLZ enables influencers to create digital replicas of themselves, allowing their followers unprecedented access to their knowledge, strategies, and insights. The KOLZ token is the primary utility token of this ecosystem, offering unique features and benefits for both users and influencers. Officiel hjemmeside: https://kolz.chat/ Hvidbog: https://docs.kolz.chat/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x288741b45ad4042f7b124e38b53cec5e9cca0376 Køb KOLZ nu!

KOLZ (KOLZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KOLZ (KOLZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 517.60K $ 517.60K $ 517.60K Alle tiders Høj: $ 0.0018898 $ 0.0018898 $ 0.0018898 Alle tiders Lav: $ 0.000030379678630476 $ 0.000030379678630476 $ 0.000030379678630476 Nuværende pris: $ 0.00005176 $ 0.00005176 $ 0.00005176 Få mere at vide om KOLZ (KOLZ) pris

KOLZ (KOLZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KOLZ (KOLZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KOLZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KOLZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KOLZ's tokenomics, kan du udforske KOLZ tokens live-pris!

