Kyber Network (KNC) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Kyber Network (KNC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Kyber Network (KNC) Information

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Officiel hjemmeside:
https://kyberswap.com/
Hvidbog:
https://docs.kyberswap.com/introduction
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xdeFA4e8a7bcBA345F687a2f1456F5Edd9CE97202

Kyber Network (KNC) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kyber Network (KNC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 76.17M
Samlet udbud
--
Cirkulerende forsyning
$ 187.56M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
Alle tiders Høj:
$ 5.74
Alle tiders Lav:
$ 0.25991972993251367
Nuværende pris:
$ 0.4061
Kyber Network (KNC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Kyber Network (KNC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal KNC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange KNC tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår KNC's tokenomics, kan du udforske KNC tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.