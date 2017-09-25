Kyber Network (KNC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kyber Network (KNC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kyber Network (KNC) Information “KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”. Officiel hjemmeside: https://kyberswap.com/ Hvidbog: https://docs.kyberswap.com/introduction Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdeFA4e8a7bcBA345F687a2f1456F5Edd9CE97202 Køb KNC nu!

Kyber Network (KNC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kyber Network (KNC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 76.17M $ 76.17M $ 76.17M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 187.56M $ 187.56M $ 187.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 5.74 $ 5.74 $ 5.74 Alle tiders Lav: $ 0.25991972993251367 $ 0.25991972993251367 $ 0.25991972993251367 Nuværende pris: $ 0.4061 $ 0.4061 $ 0.4061 Få mere at vide om Kyber Network (KNC) pris

Kyber Network (KNC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kyber Network (KNC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KNC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KNC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KNC's tokenomics, kan du udforske KNC tokens live-pris!

