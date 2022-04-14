KiloEx (KILO) Tokenomics Få vigtig indsigt i KiloEx (KILO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KiloEx (KILO) Information Next generation of user-friendly perpetual DEX on BNB Chain/opBNB/Base/Manta. Fully integration with LSTfi. Officiel hjemmeside: https://www.kiloex.io Hvidbog: https://docs.kiloex.io/kiloex Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xfcd05460CB7f8f92Ec5e82c939c599f531A7019a Køb KILO nu!

KiloEx (KILO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KiloEx (KILO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.21M $ 5.21M $ 5.21M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 211.70M $ 211.70M $ 211.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.63M $ 24.63M $ 24.63M Alle tiders Høj: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Alle tiders Lav: $ 0.03911088811156754 $ 0.03911088811156754 $ 0.03911088811156754 Nuværende pris: $ 0.02463 $ 0.02463 $ 0.02463 Få mere at vide om KiloEx (KILO) pris

KiloEx (KILO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KiloEx (KILO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KILO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KILO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KILO's tokenomics, kan du udforske KILO tokens live-pris!

KiloEx (KILO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KILO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KILO prishistorikken nu!

KILO Prisprediktion Vil du vide, hvor KILO måske er på vej hen? Vores KILO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KILO Tokens prisprediktion nu!

