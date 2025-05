KILO

Next generation of user-friendly perpetual DEX on BNB Chain/opBNB/Base/Manta. Fully integration with LSTfi.

NavnKILO

RangNo.1029

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)9.16%

Cirkulationsforsyning211,700,000

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.2117%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.15304078846174016,2025-03-27

Laveste pris0.03911088811156754,2025-04-09

Offentlig blockchainBSC

