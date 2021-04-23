KuCoin Token (KCS) Tokenomics Få vigtig indsigt i KuCoin Token (KCS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KuCoin Token (KCS) Information KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network. Officiel hjemmeside: https://www.kucoin.com/ Hvidbog: https://www.kcs.foundation/kcs-whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.kcc.io Køb KCS nu!

KuCoin Token (KCS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KuCoin Token (KCS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.66B $ 1.66B $ 1.66B Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 127.42M $ 127.42M $ 127.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.61B $ 2.61B $ 2.61B Alle tiders Høj: $ 32.89 $ 32.89 $ 32.89 Alle tiders Lav: $ 0.336503927826 $ 0.336503927826 $ 0.336503927826 Nuværende pris: $ 13.0404 $ 13.0404 $ 13.0404 Få mere at vide om KuCoin Token (KCS) pris

KuCoin Token (KCS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KuCoin Token (KCS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KCS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KCS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KCS's tokenomics, kan du udforske KCS tokens live-pris!

Sådan køber du KCS Er du interesseret i at tilføje KuCoin Token (KCS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KCS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber KCS på MEXC nu!

KuCoin Token (KCS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KCS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KCS prishistorikken nu!

KCS Prisprediktion Vil du vide, hvor KCS måske er på vej hen? Vores KCS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KCS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!