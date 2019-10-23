Kava Labs (KAVA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kava Labs (KAVA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kava Labs (KAVA) Information Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters. Officiel hjemmeside: https://www.kava.io/ Hvidbog: https://docsend.com/view/gwbwpc3 Block Explorer: https://www.mintscan.io/kava Køb KAVA nu!

Kava Labs (KAVA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kava Labs (KAVA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 386.04M $ 386.04M $ 386.04M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 9.2107 $ 9.2107 $ 9.2107 Alle tiders Lav: $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 Nuværende pris: $ 0.3565 $ 0.3565 $ 0.3565 Få mere at vide om Kava Labs (KAVA) pris

Kava Labs (KAVA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kava Labs (KAVA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KAVA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KAVA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KAVA's tokenomics, kan du udforske KAVA tokens live-pris!

