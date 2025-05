KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

NavnKAVA

RangNo.132

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1.68%

Cirkulationsforsyning1,082,853,386

Max Udbud∞

Samlet Udbud1,082,853,386

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2019-10-23 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til0.46 USDT

Alle tiders høj9.19263002,2021-09-09

Laveste pris0.24832868419474186,2024-08-05

Offentlig blockchainKAVA

