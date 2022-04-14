Katana Inu (KATA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Katana Inu (KATA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Katana Inu (KATA) Information Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method. Officiel hjemmeside: https://katanainu.com/ Hvidbog: https://www.katanainu.com/assets/resources/katanainuwhitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2e85ae1C47602f7927bCabc2Ff99C40aA222aE15#balances Køb KATA nu!

Katana Inu (KATA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Katana Inu (KATA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.52M $ 5.52M $ 5.52M Samlet udbud $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Cirkulerende forsyning $ 37.30B $ 37.30B $ 37.30B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.40M $ 7.40M $ 7.40M Alle tiders Høj: $ 0.0031 $ 0.0031 $ 0.0031 Alle tiders Lav: $ 0.000104374616984568 $ 0.000104374616984568 $ 0.000104374616984568 Nuværende pris: $ 0.000148 $ 0.000148 $ 0.000148 Få mere at vide om Katana Inu (KATA) pris

Katana Inu (KATA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Katana Inu (KATA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KATA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KATA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KATA's tokenomics, kan du udforske KATA tokens live-pris!

Sådan køber du KATA Er du interesseret i at tilføje Katana Inu (KATA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KATA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber KATA på MEXC nu!

Katana Inu (KATA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KATA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KATA prishistorikken nu!

KATA Prisprediktion Vil du vide, hvor KATA måske er på vej hen? Vores KATA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KATA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!