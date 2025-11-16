Karma Coin (KARMA) Tokenomics

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M
Alle tiders Høj:
$ 0.004985
$ 0.004985$ 0.004985
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.001051
$ 0.001051$ 0.001051

Karma Coin (KARMA) Information

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

Officiel hjemmeside:
https://www.payoffyourkarma.com/
Hvidbog:
https://www.payoffyourkarma.com/whitepaper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/EdN7mEndu6esJox7WxDdPhGZhmhYkFN9bTgsAxnNpump

Karma Coin (KARMA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Karma Coin (KARMA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal KARMA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange KARMA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår KARMA's tokenomics, kan du udforske KARMA tokens live-pris!

Sådan køber du KARMA

Er du interesseret i at tilføje Karma Coin (KARMA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KARMA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Karma Coin (KARMA) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for KARMA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

KARMA Prisprediktion

Vil du vide, hvor KARMA måske er på vej hen? Vores KARMA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

