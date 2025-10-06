UdvekslingDEX+
Den direkte Karma Coin pris i dag er 0.001581 USD. Følg med i realtid KARMA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk KARMA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om KARMA

KARMA Prisinfo

Hvad er KARMA

KARMA Whitepaper

KARMA Officiel hjemmeside

KARMA Tokenomics

KARMA Prisprognose

KARMA Historik

KARMA Købsguide

KARMA-til-fiat-valutaomregner

KARMA Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Karma Coin Logo

Karma Coin-kurs(KARMA)

1 KARMA til USD direkte pris:

$0.001581
$0.001581
+0.89%1D
USD
Karma Coin (KARMA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:40:41 (UTC+8)

Karma Coin (KARMA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.001457
$ 0.001457
24H lav
$ 0.002134
$ 0.002134
24H høj

$ 0.001457
$ 0.001457

$ 0.002134
$ 0.002134

--
--

--
--

0.00%

+0.89%

-25.85%

-25.85%

Karma Coin (KARMA) realtidsprisen er $ 0.001581. I løbet af de sidste 24 timer har KARMA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.001457 og et højdepunkt på $ 0.002134, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. KARMAs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, KARMA har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +0.89% i løbet af 24 timer og -25.85% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Karma Coin (KARMA) Markedsinformation

--
--

$ 2.88K
$ 2.88K

$ 1.58M
$ 1.58M

--
--

999,988,284
999,988,284

SOL

Den nuværende markedsværdi på Karma Coin er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 2.88K. Det cirkulerende forsyning af KARMA er --, med et samlet udbud på 999988284. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.58M.

Karma Coin (KARMA) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Karma Coin i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00001395+0.89%
30 dage$ -0.001932-55.00%
60 dage$ -0.000419-20.95%
90 dage$ -0.000419-20.95%
Karma Coin Prisændring i dag

I dag KARMA blev der registreret en ændring på $ +0.00001395 (+0.89%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Karma Coin 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.001932 (-55.00%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Karma Coin 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage KARMA sås en ændring af $ -0.000419 (-20.95%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Karma Coin 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.000419 (-20.95%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Karma Coin (KARMA)?

Tjek Karma CoinPrishistorik-siden nu.

Hvad er Karma Coin (KARMA)

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

Karma Coin er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineKarma Coininvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekKARMAtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Karma Coin på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Karma Coin købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Karma Coin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Karma Coin (KARMA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Karma Coin (KARMA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Karma Coin.

Tjek Karma Coin prisprediktion nu!

Karma Coin (KARMA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Karma Coin (KARMA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om KARMA Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Karma Coin (KARMA)

Leder du efter, hvordan du køber Karma Coin? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Karma Coin på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

KARMA til lokale valutaer

1 Karma Coin(KARMA) til VND
41.604015
1 Karma Coin(KARMA) til AUD
A$0.00240312
1 Karma Coin(KARMA) til GBP
0.00120156
1 Karma Coin(KARMA) til EUR
0.00135966
1 Karma Coin(KARMA) til USD
$0.001581
1 Karma Coin(KARMA) til MYR
RM0.00662439
1 Karma Coin(KARMA) til TRY
0.06644943
1 Karma Coin(KARMA) til JPY
¥0.241893
1 Karma Coin(KARMA) til ARS
ARS$2.26829232
1 Karma Coin(KARMA) til RUB
0.12709659
1 Karma Coin(KARMA) til INR
0.14034537
1 Karma Coin(KARMA) til IDR
Rp26.34998946
1 Karma Coin(KARMA) til PHP
0.09278889
1 Karma Coin(KARMA) til EGP
￡E.0.07467063
1 Karma Coin(KARMA) til BRL
R$0.00848997
1 Karma Coin(KARMA) til CAD
C$0.0022134
1 Karma Coin(KARMA) til BDT
0.19338792
1 Karma Coin(KARMA) til NGN
2.28467148
1 Karma Coin(KARMA) til COP
$6.08076315
1 Karma Coin(KARMA) til ZAR
R.0.02746197
1 Karma Coin(KARMA) til UAH
0.06632295
1 Karma Coin(KARMA) til TZS
T.Sh.3.87499938
1 Karma Coin(KARMA) til VES
Bs0.349401
1 Karma Coin(KARMA) til CLP
$1.489302
1 Karma Coin(KARMA) til PKR
Rs0.4464744
1 Karma Coin(KARMA) til KZT
0.83473638
1 Karma Coin(KARMA) til THB
฿0.05093982
1 Karma Coin(KARMA) til TWD
NT$0.04867899
1 Karma Coin(KARMA) til AED
د.إ0.00580227
1 Karma Coin(KARMA) til CHF
Fr0.0012648
1 Karma Coin(KARMA) til HKD
HK$0.01228437
1 Karma Coin(KARMA) til AMD
֏0.60296178
1 Karma Coin(KARMA) til MAD
.د.م0.01459263
1 Karma Coin(KARMA) til MXN
$0.02934336
1 Karma Coin(KARMA) til SAR
ريال0.00592875
1 Karma Coin(KARMA) til ETB
Br0.24288903
1 Karma Coin(KARMA) til KES
KSh0.20369604
1 Karma Coin(KARMA) til JOD
د.أ0.001120929
1 Karma Coin(KARMA) til PLN
0.00581808
1 Karma Coin(KARMA) til RON
лв0.00697221
1 Karma Coin(KARMA) til SEK
kr0.01498788
1 Karma Coin(KARMA) til BGN
лв0.00267189
1 Karma Coin(KARMA) til HUF
Ft0.53195907
1 Karma Coin(KARMA) til CZK
0.03334329
1 Karma Coin(KARMA) til KWD
د.ك0.000482205
1 Karma Coin(KARMA) til ILS
0.00513825
1 Karma Coin(KARMA) til BOB
Bs0.01092471
1 Karma Coin(KARMA) til AZN
0.0026877
1 Karma Coin(KARMA) til TJS
SM0.01451358
1 Karma Coin(KARMA) til GEL
0.00428451
1 Karma Coin(KARMA) til AOA
Kz1.44912879
1 Karma Coin(KARMA) til BHD
.د.ب0.000592875
1 Karma Coin(KARMA) til BMD
$0.001581
1 Karma Coin(KARMA) til DKK
kr0.01022907
1 Karma Coin(KARMA) til HNL
L0.04145382
1 Karma Coin(KARMA) til MUR
0.07231494
1 Karma Coin(KARMA) til NAD
$0.02733549
1 Karma Coin(KARMA) til NOK
kr0.01599972
1 Karma Coin(KARMA) til NZD
$0.00275094
1 Karma Coin(KARMA) til PAB
B/.0.001581
1 Karma Coin(KARMA) til PGK
K0.0066402
1 Karma Coin(KARMA) til QAR
ر.ق0.00573903
1 Karma Coin(KARMA) til RSD
дин.0.16059798
1 Karma Coin(KARMA) til UZS
soʻm18.82142556
1 Karma Coin(KARMA) til ALL
L0.13199769
1 Karma Coin(KARMA) til ANG
ƒ0.00282999
1 Karma Coin(KARMA) til AWG
ƒ0.00282999
1 Karma Coin(KARMA) til BBD
$0.003162
1 Karma Coin(KARMA) til BAM
KM0.00265608
1 Karma Coin(KARMA) til BIF
Fr4.621263
1 Karma Coin(KARMA) til BND
$0.00203949
1 Karma Coin(KARMA) til BSD
$0.001581
1 Karma Coin(KARMA) til JMD
$0.25303905
1 Karma Coin(KARMA) til KHR
6.324
1 Karma Coin(KARMA) til KMF
Fr0.673506
1 Karma Coin(KARMA) til LAK
34.36956453
1 Karma Coin(KARMA) til LKR
රු0.47995998
1 Karma Coin(KARMA) til MDL
L0.02682957
1 Karma Coin(KARMA) til MGA
Ar7.0896783
1 Karma Coin(KARMA) til MOP
P0.01266381
1 Karma Coin(KARMA) til MVR
0.0241893
1 Karma Coin(KARMA) til MWK
MK2.7352881
1 Karma Coin(KARMA) til MZN
MT0.1010259
1 Karma Coin(KARMA) til NPR
रु0.22361664
1 Karma Coin(KARMA) til PYG
11.212452
1 Karma Coin(KARMA) til RWF
Fr2.297193
1 Karma Coin(KARMA) til SBD
$0.01301163
1 Karma Coin(KARMA) til SCR
0.02159646
1 Karma Coin(KARMA) til SRD
$0.0608685
1 Karma Coin(KARMA) til SVC
$0.01383375
1 Karma Coin(KARMA) til SZL
L0.02733549
1 Karma Coin(KARMA) til TMT
m0.0055335
1 Karma Coin(KARMA) til TND
د.ت0.004654464
1 Karma Coin(KARMA) til TTD
$0.01070337
1 Karma Coin(KARMA) til UGX
Sh5.489232
1 Karma Coin(KARMA) til XAF
Fr0.893265
1 Karma Coin(KARMA) til XCD
$0.0042687
1 Karma Coin(KARMA) til XOF
Fr0.893265
1 Karma Coin(KARMA) til XPF
Fr0.161262
1 Karma Coin(KARMA) til BWP
P0.02116959
1 Karma Coin(KARMA) til BZD
$0.00317781
1 Karma Coin(KARMA) til CVE
$0.15027405
1 Karma Coin(KARMA) til DJF
Fr0.279837
1 Karma Coin(KARMA) til DOP
$0.10127886
1 Karma Coin(KARMA) til DZD
د.ج0.20548257
1 Karma Coin(KARMA) til FJD
$0.00357306
1 Karma Coin(KARMA) til GNF
Fr13.62822
1 Karma Coin(KARMA) til GTQ
Q0.01207884
1 Karma Coin(KARMA) til GYD
$0.33109302
1 Karma Coin(KARMA) til ISK
kr0.196044

Karma Coin Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Karma Coin, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Karma Coin hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Karma Coin

Hvor meget er Karma Coin (KARMA) værd i dag?
Den direkte KARMA pris i USD er 0.001581 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle KARMA til USD pris?
Den aktuelle pris på KARMAtil USD er $ 0.001581. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Karma Coin?
Markedsværdien for KARMA er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af KARMA?
Den cirkulerende forsyning af KARMA er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på KARMA?
KARMA opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på KARMA?
KARMA så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for KARMA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for KARMA er $ 2.88K USD.
Bliver KARMA højere i år?
KARMA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se KARMA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:40:41 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

KARMA-til-USD Lommeregner

Beløb

KARMA
KARMA
USD
USD

1 KARMA = 0.001581 USD

Handel KARMA

KARMA/USDT
$0.001581
$0.001581
+0.89%

$110,190.75

$3,877.57

$0.02984

$186.16

$1.0002

$110,190.75

$3,877.57

$186.16

$73.80

$2.5009

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.06936

$0.000602

$0.000000000000000000000014

$0.0000000000005286

$0.0032271

$0.0020

