Japan Open Chain (JOC) Information Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators. Officiel hjemmeside: https://www.japanopenchain.org/en/ Hvidbog: https://www.jbfd.org/en/joc-whitepaper Block Explorer: https://explorer.japanopenchain.org/ Køb JOC nu!

Japan Open Chain (JOC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Japan Open Chain (JOC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1 $ 1 $ 1 Alle tiders Lav: $ 0.05313718186221487 $ 0.05313718186221487 $ 0.05313718186221487 Nuværende pris: $ 0.0735 $ 0.0735 $ 0.0735 Få mere at vide om Japan Open Chain (JOC) pris

Japan Open Chain (JOC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Japan Open Chain (JOC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JOC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JOC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JOC's tokenomics, kan du udforske JOC tokens live-pris!

Japan Open Chain (JOC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for JOC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk JOC prishistorikken nu!

JOC Prisprediktion Vil du vide, hvor JOC måske er på vej hen? Vores JOC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JOC Tokens prisprediktion nu!

