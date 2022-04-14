Inspect (INSP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Inspect (INSP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Inspect (INSP) Information Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs. Officiel hjemmeside: https://www.inspect.xyz Hvidbog: https://inspect.gitbook.io/inspect/overview/the-foundation Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x186ef81fd8e77eec8bffc3039e7ec41d5fc0b457 Køb INSP nu!

Inspect (INSP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Inspect (INSP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.38M $ 18.38M $ 18.38M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 547.90M $ 547.90M $ 547.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.55M $ 33.55M $ 33.55M Alle tiders Høj: $ 0.4096 $ 0.4096 $ 0.4096 Alle tiders Lav: $ 0.003948942101004962 $ 0.003948942101004962 $ 0.003948942101004962 Nuværende pris: $ 0.03355 $ 0.03355 $ 0.03355 Få mere at vide om Inspect (INSP) pris

Inspect (INSP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Inspect (INSP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INSP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INSP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INSP's tokenomics, kan du udforske INSP tokens live-pris!

Inspect (INSP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for INSP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk INSP prishistorikken nu!

