Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs.

RangNo.1731

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.04%

Cirkulationsforsyning462,901,406.48

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.4629%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.3073823161861293,2023-12-06

Laveste pris0.003948942101004962,2025-03-11

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

