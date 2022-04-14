INI (INI) Tokenomics Få vigtig indsigt i INI (INI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

INI (INI) Information InitVerse is dedicated to building the next-generation Web3 business infrastructure, led by InitVerse Labs, with core products including: INIChain, a base-layer public blockchain featuring the world’s first TfhEVM, a privacy network combining fully homomorphic encryption with EVM. INISaaS, a development platform integrating AI tools to significantly lower the barrier for DApp creation; INICloud, a decentralized cloud service using $INI for settlement to provide vast computing resources for SaaS; and INI Cloud Mining, a cloud mining platform covering all PoW coin types. Leveraging INIChain’s robust privacy, security, and efficiency, InitVerse empowers the developer community, driving a new era of Web3 business powered by SaaS. Officiel hjemmeside: https://www.initverse.org/ Hvidbog: https://resource.inichain.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://iniscan.com/ Køb INI nu!

INI (INI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for INI (INI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 218.46M $ 218.46M $ 218.46M Alle tiders Høj: $ 0.05742 $ 0.05742 $ 0.05742 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.03641 $ 0.03641 $ 0.03641 Få mere at vide om INI (INI) pris

INI (INI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for INI (INI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INI's tokenomics, kan du udforske INI tokens live-pris!

Sådan køber du INI Er du interesseret i at tilføje INI (INI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe INI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber INI på MEXC nu!

INI (INI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for INI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk INI prishistorikken nu!

INI Prisprediktion Vil du vide, hvor INI måske er på vej hen? Vores INI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se INI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!