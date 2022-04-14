Indigo Protocol (INDY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Indigo Protocol (INDY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Indigo Protocol (INDY) Information Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano. Officiel hjemmeside: https://indigoprotocol.io/ Hvidbog: https://indigoprotocol.io/paper Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/533bb94a8850ee3ccbe483106489399112b74c905342cb1792a797a0494e4459 Køb INDY nu!

Indigo Protocol (INDY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Indigo Protocol (INDY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.98M $ 22.98M $ 22.98M Samlet udbud $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Cirkulerende forsyning $ 16.05M $ 16.05M $ 16.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 50.11M $ 50.11M $ 50.11M Alle tiders Høj: $ 3.49 $ 3.49 $ 3.49 Alle tiders Lav: $ 0.25998980053675613 $ 0.25998980053675613 $ 0.25998980053675613 Nuværende pris: $ 1.4316 $ 1.4316 $ 1.4316 Få mere at vide om Indigo Protocol (INDY) pris

Indigo Protocol (INDY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Indigo Protocol (INDY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INDY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INDY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INDY's tokenomics, kan du udforske INDY tokens live-pris!

Indigo Protocol (INDY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for INDY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk INDY prishistorikken nu!

INDY Prisprediktion Vil du vide, hvor INDY måske er på vej hen? Vores INDY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se INDY Tokens prisprediktion nu!

