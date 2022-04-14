IMO Invest (IMO) Tokenomics Få vigtig indsigt i IMO Invest (IMO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

IMO Invest (IMO) Information Unlock global real estate investment with RWA through $IMO. Simple, seamless, and blockchain-powered. Officiel hjemmeside: https://imo-invest.com/ Hvidbog: https://imo-invest.com/docs/IMO_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x5A7a2bf9fFae199f088B25837DcD7E115CF8E1bb Køb IMO nu!

IMO Invest (IMO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IMO Invest (IMO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.38M $ 33.38M $ 33.38M Alle tiders Høj: $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 1.669 $ 1.669 $ 1.669 Få mere at vide om IMO Invest (IMO) pris

IMO Invest (IMO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for IMO Invest (IMO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IMO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IMO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IMO's tokenomics, kan du udforske IMO tokens live-pris!

IMO Invest (IMO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IMO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IMO prishistorikken nu!

IMO Prisprediktion Vil du vide, hvor IMO måske er på vej hen? Vores IMO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IMO Tokens prisprediktion nu!

