IMGN Labs (IMGN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i IMGN Labs (IMGN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

IMGN Labs (IMGN) Information

Officiel hjemmeside:
https://imgn.org
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x9BbA915F036158582C20B51113B925f243A1A1A1

IMGN Labs (IMGN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IMGN Labs (IMGN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 5.80M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 850.52M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 6.82M
Alle tiders Høj:
$ 0.011005
Alle tiders Lav:
$ 0.002918967562105707
Nuværende pris:
$ 0.006817
IMGN Labs (IMGN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for IMGN Labs (IMGN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal IMGN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange IMGN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår IMGN's tokenomics, kan du udforske IMGN tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.