IMGN Labs (IMGN) Information Officiel hjemmeside: https://imgn.org Block Explorer: https://basescan.org/token/0x9BbA915F036158582C20B51113B925f243A1A1A1 Køb IMGN nu!

IMGN Labs (IMGN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IMGN Labs (IMGN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.80M $ 5.80M $ 5.80M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 850.52M $ 850.52M $ 850.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.82M $ 6.82M $ 6.82M Alle tiders Høj: $ 0.011005 $ 0.011005 $ 0.011005 Alle tiders Lav: $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 $ 0.002918967562105707 Nuværende pris: $ 0.006817 $ 0.006817 $ 0.006817 Få mere at vide om IMGN Labs (IMGN) pris

IMGN Labs (IMGN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for IMGN Labs (IMGN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IMGN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IMGN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IMGN's tokenomics, kan du udforske IMGN tokens live-pris!

IMGN Labs (IMGN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IMGN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IMGN prishistorikken nu!

IMGN Prisprediktion Vil du vide, hvor IMGN måske er på vej hen? Vores IMGN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IMGN Tokens prisprediktion nu!

