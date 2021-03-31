Illuvium (ILV) Tokenomics Få vigtig indsigt i Illuvium (ILV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Illuvium (ILV) Information Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody. Officiel hjemmeside: https://illuvium.io/ Hvidbog: https://docs.illuvium.io/illuvium-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e Køb ILV nu!

Illuvium (ILV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Illuvium (ILV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 102.78M $ 102.78M $ 102.78M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 6.32M $ 6.32M $ 6.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1,924.017 $ 1,924.017 $ 1,924.017 Alle tiders Lav: $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 Nuværende pris: $ 16.252 $ 16.252 $ 16.252 Få mere at vide om Illuvium (ILV) pris

Illuvium (ILV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Illuvium (ILV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ILV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ILV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ILV's tokenomics, kan du udforske ILV tokens live-pris!

Sådan køber du ILV Er du interesseret i at tilføje Illuvium (ILV) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ILV, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ILV på MEXC nu!

Illuvium (ILV) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ILV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ILV prishistorikken nu!

ILV Prisprediktion Vil du vide, hvor ILV måske er på vej hen? Vores ILV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ILV Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!