MEET48 (IDOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i MEET48 (IDOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MEET48 (IDOL) Information The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications. Officiel hjemmeside: https://www.meet48.com Hvidbog: https://github.com/MEET48 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3B4de3c7855C03bB9F50ea252cD2c9FA1125Ab07#balances Køb IDOL nu!

MEET48 (IDOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MEET48 (IDOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.51M $ 11.51M $ 11.51M Samlet udbud $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B Cirkulerende forsyning $ 902.40M $ 902.40M $ 902.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 61.25M $ 61.25M $ 61.25M Alle tiders Høj: $ 0.023 $ 0.023 $ 0.023 Alle tiders Lav: $ 0.010319240493670556 $ 0.010319240493670556 $ 0.010319240493670556 Nuværende pris: $ 0.01276 $ 0.01276 $ 0.01276 Få mere at vide om MEET48 (IDOL) pris

MEET48 (IDOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MEET48 (IDOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IDOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IDOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IDOL's tokenomics, kan du udforske IDOL tokens live-pris!

Sådan køber du IDOL Er du interesseret i at tilføje MEET48 (IDOL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe IDOL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber IDOL på MEXC nu!

MEET48 (IDOL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IDOL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IDOL prishistorikken nu!

IDOL Prisprediktion Vil du vide, hvor IDOL måske er på vej hen? Vores IDOL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IDOL Tokens prisprediktion nu!

