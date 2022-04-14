Hivello (HVLO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hivello (HVLO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hivello (HVLO) Information Hivello's mission is to radically simplify and open up DePIN mining to everyone. Hivello empowers users to access DePIN mining by aggregating DePIN networks into a hyper intelligent, super simple node application. Leveraging advanced AI (Hivello Intelligence) for mining reward optimization, Hivello ensures you're always mining the most profitable DePINs based on your hardware, location, and network conditions. This eliminates technical barriers, making it easy for anyone to participate and earn from decentralised infrastructure with zero up front fees. Officiel hjemmeside: https://hivello.com Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1b6IpGARUdV0DXWsQIy0tQV3iegqNW86A/view Block Explorer: https://solscan.io/token/Gdck9KXSSiMMhNyjUjo4sVT1GDzeZnZP2yse9jhax3GR Køb HVLO nu!

Hivello (HVLO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hivello (HVLO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 448.77K $ 448.77K $ 448.77K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.14M $ 4.14M $ 4.14M Alle tiders Høj: $ 0.00949 $ 0.00949 $ 0.00949 Alle tiders Lav: $ 0.000326449368716657 $ 0.000326449368716657 $ 0.000326449368716657 Nuværende pris: $ 0.0004139 $ 0.0004139 $ 0.0004139 Få mere at vide om Hivello (HVLO) pris

Hivello (HVLO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hivello (HVLO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HVLO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HVLO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HVLO's tokenomics, kan du udforske HVLO tokens live-pris!

Sådan køber du HVLO Er du interesseret i at tilføje Hivello (HVLO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HVLO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HVLO på MEXC nu!

Hivello (HVLO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HVLO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HVLO prishistorikken nu!

HVLO Prisprediktion Vil du vide, hvor HVLO måske er på vej hen? Vores HVLO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HVLO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!