Hund on Sol (HUND) Information HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes. Officiel hjemmeside: https://hundonsol.com/ Hvidbog: https://hundmemecoin.com/whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/2XPqoKfJitk8YcMDGBKy7CMzRRyF2X9PniZeCykDUZev Køb HUND nu!

Hund on Sol (HUND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hund on Sol (HUND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 756.27K $ 756.27K $ 756.27K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 399.93M $ 399.93M $ 399.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 Alle tiders Lav: $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 Nuværende pris: $ 0.001891 $ 0.001891 $ 0.001891 Få mere at vide om Hund on Sol (HUND) pris

Hund on Sol (HUND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hund on Sol (HUND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HUND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HUND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HUND's tokenomics, kan du udforske HUND tokens live-pris!

