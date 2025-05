HUND

HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.

NavnHUND

RangNo.1901

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0,12%

Cirkulationsforsyning398 686 084,6725789

Max Udbud0

Samlet Udbud399 994 343,0607729

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.058309264934050455,2024-03-17

Laveste pris0.000035172954125922,2024-03-10

Offentlig blockchainSOL

Sektor

Social Media

