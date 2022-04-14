HTX DAO (HTX) Tokenomics Få vigtig indsigt i HTX DAO (HTX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HTX DAO (HTX) Information HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants. Officiel hjemmeside: https://www.htxdao.com Hvidbog: https://htxdao.gitbook.io/whitepaper/ Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TUPM7K8REVzD2UdV4R5fe5M8XbnR2DdoJ6 Køb HTX nu!

HTX DAO (HTX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HTX DAO (HTX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.43B $ 2.43B $ 2.43B Alle tiders Høj: $ 0.000003931 $ 0.000003931 $ 0.000003931 Alle tiders Lav: $ 0.000000802556452034 $ 0.000000802556452034 $ 0.000000802556452034 Nuværende pris: $ 0.000002434 $ 0.000002434 $ 0.000002434 Få mere at vide om HTX DAO (HTX) pris

HTX DAO (HTX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HTX DAO (HTX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HTX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HTX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HTX's tokenomics, kan du udforske HTX tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje HTX DAO (HTX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HTX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

HTX DAO (HTX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HTX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HTX prishistorikken nu!

HTX Prisprediktion Vil du vide, hvor HTX måske er på vej hen? Vores HTX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HTX Tokens prisprediktion nu!

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler

