HTX DAO (HTX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i HTX DAO (HTX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

HTX DAO (HTX) Information

HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants.

Officiel hjemmeside:
https://www.htxdao.com
Hvidbog:
https://htxdao.gitbook.io/whitepaper/
Block Explorer:
https://tronscan.org/#/token20/TUPM7K8REVzD2UdV4R5fe5M8XbnR2DdoJ6

HTX DAO (HTX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HTX DAO (HTX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 999.99T
$ 999.99T$ 999.99T
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 2.43B
$ 2.43B$ 2.43B
Alle tiders Høj:
$ 0.000003931
$ 0.000003931$ 0.000003931
Alle tiders Lav:
$ 0.000000802556452034
$ 0.000000802556452034$ 0.000000802556452034
Nuværende pris:
$ 0.000002434
$ 0.000002434$ 0.000002434

HTX DAO (HTX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for HTX DAO (HTX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal HTX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange HTX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår HTX's tokenomics, kan du udforske HTX tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.