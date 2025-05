HTX

HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants.

NavnHTX

RangNo.3198

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud999,990,000,000,000

Samlet Udbud999,990,000,000,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000003589163805033,2024-12-03

Laveste pris0.000000802556452034,2024-08-05

Offentlig blockchainTRX

Sektor

Social Media

