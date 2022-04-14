HTR (HTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i HTR (HTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HTR (HTR) Information Unleash the Power of Blockchain! Welcome to Hathor Network, a user-friendly blockchain platform that provides an intuitive and efficient way to build and deploy applications. Officiel hjemmeside: https://hathor.network Hvidbog: https://s3.amazonaws.com/hathor-public-files/hathor-white-paper.pdf Block Explorer: https://explorer.hathor.network/ Køb HTR nu!

HTR (HTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HTR (HTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.45M $ 8.45M $ 8.45M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 497.91M $ 497.91M $ 497.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.14 $ 0.14 $ 0.14 Alle tiders Lav: $ 0.012166823136959982 $ 0.012166823136959982 $ 0.012166823136959982 Nuværende pris: $ 0.01697 $ 0.01697 $ 0.01697 Få mere at vide om HTR (HTR) pris

HTR (HTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HTR (HTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HTR's tokenomics, kan du udforske HTR tokens live-pris!

Sådan køber du HTR Er du interesseret i at tilføje HTR (HTR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HTR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HTR på MEXC nu!

HTR (HTR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HTR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HTR prishistorikken nu!

HTR Prisprediktion Vil du vide, hvor HTR måske er på vej hen? Vores HTR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HTR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!