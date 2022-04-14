Hooked Protocol (HOOK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hooked Protocol (HOOK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hooked Protocol (HOOK) Information Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. Officiel hjemmeside: https://hooked.io/ Hvidbog: https://hooked-protocol.gitbook.io/hooked-protocol-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa260E12d2B924cb899AE80BB58123ac3fEE1E2F0 Køb HOOK nu!

Hooked Protocol (HOOK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hooked Protocol (HOOK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.04M $ 27.04M $ 27.04M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 255.58M $ 255.58M $ 255.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 4.0806 $ 4.0806 $ 4.0806 Alle tiders Lav: $ 0.07833259635294688 $ 0.07833259635294688 $ 0.07833259635294688 Nuværende pris: $ 0.10578 $ 0.10578 $ 0.10578 Få mere at vide om Hooked Protocol (HOOK) pris

Hooked Protocol (HOOK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hooked Protocol (HOOK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOOK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOOK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOOK's tokenomics, kan du udforske HOOK tokens live-pris!

Sådan køber du HOOK Er du interesseret i at tilføje Hooked Protocol (HOOK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HOOK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HOOK på MEXC nu!

Hooked Protocol (HOOK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HOOK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HOOK prishistorikken nu!

HOOK Prisprediktion Vil du vide, hvor HOOK måske er på vej hen? Vores HOOK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HOOK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!