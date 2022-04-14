Defi App (HOME) Tokenomics Få vigtig indsigt i Defi App (HOME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Defi App (HOME) Information Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody. Officiel hjemmeside: https://defi.app Hvidbog: https://docs.defi.app/knowledge-base Block Explorer: https://solscan.io/token/J3umBWqhSjd13sag1E1aUojViWvPYA5dFNyqpKuX3WXj Køb HOME nu!

Defi App (HOME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Defi App (HOME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 124.14M $ 124.14M $ 124.14M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 2.72B $ 2.72B $ 2.72B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 456.40M $ 456.40M $ 456.40M Alle tiders Høj: $ 0.05334 $ 0.05334 $ 0.05334 Alle tiders Lav: $ 0.017889405692103334 $ 0.017889405692103334 $ 0.017889405692103334 Nuværende pris: $ 0.04564 $ 0.04564 $ 0.04564 Få mere at vide om Defi App (HOME) pris

Defi App (HOME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Defi App (HOME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOME's tokenomics, kan du udforske HOME tokens live-pris!

Sådan køber du HOME Er du interesseret i at tilføje Defi App (HOME) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HOME, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HOME på MEXC nu!

Defi App (HOME) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HOME hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HOME prishistorikken nu!

HOME Prisprediktion Vil du vide, hvor HOME måske er på vej hen? Vores HOME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HOME Tokens prisprediktion nu!

