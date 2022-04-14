Hamster Kombat (HMSTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hamster Kombat (HMSTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hamster Kombat (HMSTR) Information Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3. Officiel hjemmeside: https://hamsterkombat.io/ Hvidbog: https://hamsterkombatgame.io/docs/HK_WP_03.pdf Block Explorer: https://tonviewer.com/EQAJ8uWd7EBqsmpSWaRdf_I-8R8-XHwh3gsNKhy-UrdrPcUo

Hamster Kombat (HMSTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hamster Kombat (HMSTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 46.67M $ 46.67M $ 46.67M Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 64.38B $ 64.38B $ 64.38B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 72.49M $ 72.49M $ 72.49M Alle tiders Høj: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Alle tiders Lav: $ 0.000638554676099346 $ 0.000638554676099346 $ 0.000638554676099346 Nuværende pris: $ 0.0007249 $ 0.0007249 $ 0.0007249 Få mere at vide om Hamster Kombat (HMSTR) pris

Hamster Kombat (HMSTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hamster Kombat (HMSTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HMSTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HMSTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HMSTR's tokenomics, kan du udforske HMSTR tokens live-pris!

Hamster Kombat (HMSTR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HMSTR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HMSTR prishistorikken nu!

HMSTR Prisprediktion Vil du vide, hvor HMSTR måske er på vej hen? Vores HMSTR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HMSTR Tokens prisprediktion nu!

