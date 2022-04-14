Humanode (HMND) Tokenomics Få vigtig indsigt i Humanode (HMND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Humanode (HMND) Information Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology. Officiel hjemmeside: https://www.humanode.io Hvidbog: https://papers.humanode.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://humanode.subscan.io/ Køb HMND nu!

Humanode (HMND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Humanode (HMND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 146.79M $ 146.79M $ 146.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.66M $ 9.66M $ 9.66M Alle tiders Høj: $ 0.2441 $ 0.2441 $ 0.2441 Alle tiders Lav: $ 0.01563264362067471 $ 0.01563264362067471 $ 0.01563264362067471 Nuværende pris: $ 0.02416 $ 0.02416 $ 0.02416 Få mere at vide om Humanode (HMND) pris

Humanode (HMND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Humanode (HMND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HMND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HMND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HMND's tokenomics, kan du udforske HMND tokens live-pris!

Sådan køber du HMND Er du interesseret i at tilføje Humanode (HMND) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HMND, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HMND på MEXC nu!

Humanode (HMND) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HMND hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HMND prishistorikken nu!

HMND Prisprediktion Vil du vide, hvor HMND måske er på vej hen? Vores HMND prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HMND Tokens prisprediktion nu!

