HMND

Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

NavnHMND

RangNo.1491

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.50%

Cirkulationsforsyning110,594,664.6505444

Max Udbud400,000,000

Samlet Udbud400,000,000

Cirkulationshastighed0.2764%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.5317158777385766,2024-03-10

Laveste pris0.01563264362067471,2023-08-03

Offentlig blockchainHMND

IndledningHumanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.