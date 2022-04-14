Humans.ai (HEART) Tokenomics Få vigtig indsigt i Humans.ai (HEART), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Humans.ai (HEART) Information Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term. Officiel hjemmeside: https://humans.ai Hvidbog: http://humans.ai/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/ Køb HEART nu!

Humans.ai (HEART) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Humans.ai (HEART), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 52.95M Samlet udbud $ 7.80B Cirkulerende forsyning $ 7.80B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 52.95M Alle tiders Høj: $ 0.1815 Alle tiders Lav: $ 0.003675394095500101 Nuværende pris: $ 0.006788 Få mere at vide om Humans.ai (HEART) pris

Humans.ai (HEART) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Humans.ai (HEART) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HEART tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HEART tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HEART's tokenomics, kan du udforske HEART tokens live-pris!

Sådan køber du HEART Er du interesseret i at tilføje Humans.ai (HEART) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HEART, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HEART på MEXC nu!

Humans.ai (HEART) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HEART hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HEART prishistorikken nu!

HEART Prisprediktion Vil du vide, hvor HEART måske er på vej hen? Vores HEART prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HEART Tokens prisprediktion nu!

