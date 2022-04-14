TOP HAT (HAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i TOP HAT (HAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TOP HAT (HAT) Information Top Hat is an open launchpad for AI agents, the official token is$HAT. Officiel hjemmeside: https://tophat.one Block Explorer: https://solscan.io/token/AxGAbdFtdbj2oNXa4dKqFvwHzgFtW9mFHWmd7vQfpump Køb HAT nu!

TOP HAT (HAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TOP HAT (HAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.13481 $ 0.13481 $ 0.13481 Alle tiders Lav: $ 0.000519307047300984 $ 0.000519307047300984 $ 0.000519307047300984 Nuværende pris: $ 0.0010424 $ 0.0010424 $ 0.0010424 Få mere at vide om TOP HAT (HAT) pris

TOP HAT (HAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TOP HAT (HAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HAT's tokenomics, kan du udforske HAT tokens live-pris!

Sådan køber du HAT Er du interesseret i at tilføje TOP HAT (HAT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HAT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HAT på MEXC nu!

TOP HAT (HAT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HAT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HAT prishistorikken nu!

HAT Prisprediktion Vil du vide, hvor HAT måske er på vej hen? Vores HAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HAT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!