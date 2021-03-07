HAPI (HAPI) Tokenomics Få vigtig indsigt i HAPI (HAPI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HAPI (HAPI) Information HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks. Officiel hjemmeside: https://hapi.one/ Hvidbog: https://hapi-one.gitbook.io/hapi-protocol/ Block Explorer: https://solscan.io/token/6VNKqgz9hk7zRShTFdg5AnkfKwZUcojzwAkzxSH3bnUm Køb HAPI nu!

HAPI (HAPI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HAPI (HAPI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 732.25K $ 732.25K $ 732.25K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Alle tiders Høj: $ 179.5 $ 179.5 $ 179.5 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 2.541 $ 2.541 $ 2.541 Få mere at vide om HAPI (HAPI) pris

HAPI (HAPI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HAPI (HAPI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HAPI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HAPI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HAPI's tokenomics, kan du udforske HAPI tokens live-pris!

Sådan køber du HAPI Er du interesseret i at tilføje HAPI (HAPI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HAPI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HAPI på MEXC nu!

HAPI (HAPI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HAPI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HAPI prishistorikken nu!

HAPI Prisprediktion Vil du vide, hvor HAPI måske er på vej hen? Vores HAPI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HAPI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!