Ontology Token (ONT) Information Ontologi er et nyt højtydende offentligt blockchain-projekt og en distribueret tillidssamarbejdsplatform. Ontologi giver nye højtydende offentlige blockchains, der inkluderer en række komplette distribuerede styringsbøger og smarte kontraktsystemer. Ontologiforlagsrammen understøtter offentlige blockchain-systemer og er i stand til at tilpasse forskellige offentlige blockchains til forskellige applikationer. Ontologi understøtter samarbejde blandt kædenetværk med sine forskellige protokolgrupper. Ontologi vil konstant levere fælles moduler på den underliggende infrastruktur til forskellige former for distribuerede scenarier, såsom dem for det distribuerede digitale identitetsrammeværk, det distribuerede dataudvekslingsprotokol osv. Baseret på specifikke scenariekrav vil Ontologi fortsat udvikle nye fælles moduler. Officiel hjemmeside: https://ont.io/ Hvidbog: https://docs.ont.io Block Explorer: https://explorer.ont.io/ Køb ONT nu!

Ontology Token (ONT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ontology Token (ONT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 122.39M $ 122.39M $ 122.39M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 914.70M $ 914.70M $ 914.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 133.80M $ 133.80M $ 133.80M Alle tiders Høj: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 Alle tiders Lav: $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 Nuværende pris: $ 0.1338 $ 0.1338 $ 0.1338 Få mere at vide om Ontology Token (ONT) pris

Ontology Token (ONT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ontology Token (ONT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ONT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ONT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ONT's tokenomics, kan du udforske ONT tokens live-pris!

