Gui Inu (GUI) Information Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem. Officiel hjemmeside: http://guiinu.com/ Hvidbog: https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d Block Explorer: https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI Køb GUI nu!

Gui Inu (GUI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gui Inu (GUI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Samlet udbud $ 777.78B $ 777.78B $ 777.78B Cirkulerende forsyning $ 555.90B $ 555.90B $ 555.90B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Alle tiders Høj: $ 0.0001084 $ 0.0001084 $ 0.0001084 Alle tiders Lav: $ 0.000002991322526676 $ 0.000002991322526676 $ 0.000002991322526676 Nuværende pris: $ 0.00000379 $ 0.00000379 $ 0.00000379 Få mere at vide om Gui Inu (GUI) pris

Gui Inu (GUI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gui Inu (GUI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GUI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GUI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GUI's tokenomics, kan du udforske GUI tokens live-pris!

