GameSwift (GSWIFT) Information GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem. Officiel hjemmeside: https://gswift.community/ Hvidbog: https://cdn.gameswift.io/gameswift/documents/gameswift/GameSwift%20-%20Litepaper.pdf Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x580e933d90091b9ce380740e3a4a39c67eb85b4c

GameSwift (GSWIFT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GameSwift (GSWIFT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Samlet udbud $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B Cirkulerende forsyning $ 360.77M $ 360.77M $ 360.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.33M $ 10.33M $ 10.33M Alle tiders Høj: $ 1.389 $ 1.389 $ 1.389 Alle tiders Lav: $ 0.005880974498583338 $ 0.005880974498583338 $ 0.005880974498583338 Nuværende pris: $ 0.0074 $ 0.0074 $ 0.0074 Få mere at vide om GameSwift (GSWIFT) pris

GameSwift (GSWIFT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GameSwift (GSWIFT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GSWIFT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GSWIFT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GSWIFT's tokenomics, kan du udforske GSWIFT tokens live-pris!

GameSwift (GSWIFT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GSWIFT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GSWIFT prishistorikken nu!

GSWIFT Prisprediktion Vil du vide, hvor GSWIFT måske er på vej hen? Vores GSWIFT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GSWIFT Tokens prisprediktion nu!

