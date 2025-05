GSWIFT

GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.

NavnGSWIFT

RangNo.1413

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.17%

Cirkulationsforsyning360,769,188

Max Udbud1,396,500,000

Samlet Udbud771,112,759

Cirkulationshastighed0.2583%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.8309490782266589,2023-12-15

Laveste pris0.010991917225546221,2025-03-10

Offentlig blockchainARB

