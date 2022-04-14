GST (GST) Tokenomics Få vigtig indsigt i GST (GST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GST (GST) Information STEPN is a Web3 running app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users' GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Officiel hjemmeside: https://stepn.com/ Hvidbog: https://stepn.com/litePaper Block Explorer: https://solscan.io/token/AFbX8oGjGpmVFywbVouvhQSRmiW2aR1mohfahi4Y2AdB

GST (GST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GST (GST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.00M $ 22.00M $ 22.00M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 3.76B $ 3.76B $ 3.76B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 9.4 $ 9.4 $ 9.4 Alle tiders Lav: $ 0.005702446816773178 $ 0.005702446816773178 $ 0.005702446816773178 Nuværende pris: $ 0.005847 $ 0.005847 $ 0.005847 Få mere at vide om GST (GST) pris

GST (GST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GST (GST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GST's tokenomics, kan du udforske GST tokens live-pris!

Sådan køber du GST Er du interesseret i at tilføje GST (GST) til din portefølje?

GST (GST) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GST hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GST prishistorikken nu!

GST Prisprediktion Vil du vide, hvor GST måske er på vej hen? Vores GST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GST Tokens prisprediktion nu!

