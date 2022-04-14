Grand Base (GRAND) Tokenomics Få vigtig indsigt i Grand Base (GRAND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Grand Base (GRAND) Information GRAND BASE is a decentralized market for spot synthetic RWAs designed to provide exposure to RWAs without holding the actual underlying asset. Officiel hjemmeside: https://grandbase.io/ Hvidbog: https://docs.grandbase.io/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x2aF864fb54b55900Cd58d19c7102d9e4FA8D84a3

Grand Base (GRAND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Grand Base (GRAND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 4.733 $ 4.733 $ 4.733 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.298 $ 0.298 $ 0.298 Få mere at vide om Grand Base (GRAND) pris

Grand Base (GRAND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Grand Base (GRAND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRAND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRAND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRAND's tokenomics, kan du udforske GRAND tokens live-pris!

Sådan køber du GRAND Er du interesseret i at tilføje Grand Base (GRAND) til din portefølje?

Grand Base (GRAND) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GRAND hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GRAND prishistorikken nu!

GRAND Prisprediktion Vil du vide, hvor GRAND måske er på vej hen? Vores GRAND prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GRAND Tokens prisprediktion nu!

