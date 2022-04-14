Gram (GRAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gram (GRAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gram (GRAM) Information Gram is a decentralized cryptocurrency, the distribution of which is taking place through PoW-mechanism based on The Open Network Blockchain (TON). Officiel hjemmeside: https://gramcoin.org Block Explorer: https://tonviewer.com/EQC47093oX5Xhb0xuk2lCr2RhS8rj-vul61u4W2UH5ORmG_O

Gram (GRAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gram (GRAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.75M $ 16.75M $ 16.75M Alle tiders Høj: $ 0.0847 $ 0.0847 $ 0.0847 Alle tiders Lav: $ 0.0000039432576 $ 0.0000039432576 $ 0.0000039432576 Nuværende pris: $ 0.00335 $ 0.00335 $ 0.00335 Få mere at vide om Gram (GRAM) pris

Gram (GRAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gram (GRAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRAM's tokenomics, kan du udforske GRAM tokens live-pris!

Sådan køber du GRAM Er du interesseret i at tilføje Gram (GRAM) til din portefølje?

Gram (GRAM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GRAM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GRAM prishistorikken nu!

GRAM Prisprediktion Vil du vide, hvor GRAM måske er på vej hen? Vores GRAM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GRAM Tokens prisprediktion nu!

